Названа доля готовых покинуть мегаполисы россиян

Почти половина жителей российских мегаполисов (48 процентов) когда-либо хотела уехать из них. Долю людей в России, готовых покинуть города-миллионники, назвали в совместном опросе аналитики «Домклика» и «Работы.ру», пишет РБК.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

При этом 22 процента респондентов думали о переезде за город, 17 процентов — в другой регион, а 9 процентов — в другой мегаполис. Остальные 52 процента участников опроса никогда не задумывались о переезде.

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По данным специалистов, почти каждый пятый россиянин хотел бы переехать в Краснодарский край (19 процентов). Вторым по популярности регионом оказалась Московская область (13 процентов), а третье место заняла Ленинградская область (10 процентов). Востребованными местами для переезда также стали Ростовская область (7 процентов), Свердловская область (6 процентов) и Республика Татарстан (6 процентов).

Такие данные подтверждает и статистика «Домклика», согласно которой для покупки квартир в ипотеку, кроме нынешнего города проживания, россияне чаще всего выбирают Краснодарский край, Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Особой популярностью пользуется Краснодарский край: мы предполагаем, что его выбирают люди, работающее дистанционно, которых привлекают районы возле морского побережья, с более благоприятными погодными и экологическими условиями», — пояснили в компании.

Аналитики «Работы.ру» отметили, что главными преимуществами выбранного для переезда региона россияне называют красивую природу (так считают 35 процентов респондентов), комфортный климат (33 процента) и спокойный темп жизни (30 процентов).

Каждый четвертый (25 процентов) при выборе места для переезда обращает внимание на цены на жилье. Около четверти респондентов (23 процента) привлекает возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Другой популярный критерий — возможность вести полноценную семейную жизнь (17 процентов). Карьерное развитие, разнообразный досуг и красивая городская архитектура привлекают по 12 процентов респондентов, а примерно каждый десятый готов рассмотреть другой регион для постоянного проживания, если в нем много возможностей для трудоустройства по специальности.