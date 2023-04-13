Журнал Time внес в список самых влиятельных людей года Грайнер и Гершковича
Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года. В него вошли журналист Эван Гершкович, олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер и бизнесмен Илон Маск.
В списке по традиции представлены видные политические деятели, артисты, спортсмены, изобретатели, журналисты.
В раздел «Артисты» попали Дрю Берримор, Сальма Хайек, Колин Фаррел и другие актеры и актрисы.
Среди «икон» оказалась Грайнер. Автор статьи о ней указала, что история баскетболистки «привлекла внимание к десяткам американцев», находящихся в заключении в других странах.
Категория «Лидеры» оказалась одной из самых многочисленных. В частности, в этом разделе представлены супруга лидера Украины Елена Зеленская (автор публикации - Джилл Байден), президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, журналист Гершкович, глава США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В число «титанов» попали легендарный футболист Лионель Месси, бизнесмен Илон Маск, певица в стиле R’n’B Бейонсе.
Ранее сообщалось, что Грайнер была задержана в России за контрабанду наркотиков. Суд приговорил ее к длительному тюремному заключению. После длительных переговоров Москва согласилась обменять ее на бизнесмена Виктора Бута. В настоящее время она планирует опубликовать мемуары о своем пребывании в тюрьме.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в интересах США. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Автор статьи о нем рассказал, что журналист мог покинуть Россию в 2022 году, но все же предпочел остаться. Он заявил, что не желает подвергать риску ареста других репортеров своего издания.