Эксперт рассказала, как подросткам удается покупать вейпы и сигареты

"Сейчас действует мораторий на проведение проверок всего бизнеса, включая бизнес, который продает никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним. Поэтому штрафы работать не будут. Нужно добиваться прецедентов, чтобы такие торговые точки действительно штрафовали. Около трех лет назад, когда вейпы приравняли к обычным табачным изделиям, когда стало нельзя продавать несовершеннолетним никотинсодержащую продукцию, соответствующие штрафы были увеличены в восемь раз. Они стали достигать 300 тыс. рублей. Однако картина какой была, такой и осталась. Ничего не изменилось... Никотинсодержащую продукцию продают возле школ, встречается открытая выкладка, а также поштучная продажа сигарет. То есть запрет соблюдается плохо", — сказала Сорочинская.

"Нужно, чтобы отменили мораторий, чтобы Роспотребнадзор мог нормально проверять бизнес. Сейчас ведомство может только вынести предупреждение в случае нарушений. В рознице это прекрасно понимают и пользуются ситуацией. Но даже если мораторий отменят, то всплывает еще один момент. МВД и Роспотребнадзор сейчас не могут привлекать к контрольным закупкам детей, а без этого доказать факт продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним очень сложно, для этого мало инструментов", — рассказала Сорочинская.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетними. Согласно документу, в стране предусмотрели штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей. В настоящее время сумма составляет от 20 до 40 тысяч. Для должностных лиц штраф установлен в размере от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 70 тысяч), для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас — от 150 до 300 тысяч).