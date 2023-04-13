Эксперт рассказала, как подросткам удается покупать вейпы и сигареты

Исполнительный директор организации "Общественный совет по проблеме подросткового курения" Анна Сорочинская в разговоре с Рамблером прокомментировала принятое в Госдуме решение о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также рассказала, как им удается приобретать никотиносодержащую продукцию.
По словам эксперта, соблюдению правил продажи никотиносодержащей продукции мешает введенный в РФ мораторий на проведение проверок бизнеса.
"Сейчас действует мораторий на проведение проверок всего бизнеса, включая бизнес, который продает никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним. Поэтому штрафы работать не будут. Нужно добиваться прецедентов, чтобы такие торговые точки действительно штрафовали. Около трех лет назад, когда вейпы приравняли к обычным табачным изделиям, когда стало нельзя продавать несовершеннолетним никотинсодержащую продукцию, соответствующие штрафы были увеличены в восемь раз. Они стали достигать 300 тыс. рублей. Однако картина какой была, такой и осталась. Ничего не изменилось... Никотинсодержащую продукцию продают возле школ, встречается открытая выкладка, а также поштучная продажа сигарет. То есть запрет соблюдается плохо", — сказала Сорочинская.
Для улучшения ситуации с контролем продаж никотинсодержащей продукции несовершеннолетним необходимо снятие моратория на проведение проверок бизнеса, отметила она.
"Нужно, чтобы отменили мораторий, чтобы Роспотребнадзор мог нормально проверять бизнес. Сейчас ведомство может только вынести предупреждение в случае нарушений. В рознице это прекрасно понимают и пользуются ситуацией.
Но даже если мораторий отменят, то всплывает еще один момент. МВД и Роспотребнадзор сейчас не могут привлекать к контрольным закупкам детей, а без этого доказать факт продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним очень сложно, для этого мало инструментов", — рассказала Сорочинская.
Вместе с тем она подчеркнула, повышение штрафов - это правильная мера.
"Мораторий на проведение проверок бизнеса когда-то отменят, поэтому я выступаю за то, чтобы штрафы повышали. Но при этом должен существовать правильный контроль", — заключила она.
Ранее в Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетними. Согласно документу, в стране предусмотрели штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей. В настоящее время сумма составляет от 20 до 40 тысяч. Для должностных лиц штраф установлен в размере от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 70 тысяч), для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас — от 150 до 300 тысяч).