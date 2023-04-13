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14 минут назад

Туристический поток в Подмосковье вырос почти на 10% с начала года

Газета.Ru

С января по март Подмосковье посетили свыше 4,4 миллиона человек. Это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Разница составила 7,5%, сообщает телеканал «360».

Туристический поток в Подмосковье вырос почти на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Самыми популярными направлениями путешествий стали Дмитров, Коломна и Одинцово. Туристы предпочитали как активный отдых на горнолыжных курортах, так и экскурсионные программы.

Чаще всего гости региона посещали Дмитровский и Коломенский кремли, а также Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

Всего за год Подмосковье посетили свыше 22 миллионов человек.

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