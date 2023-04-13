Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья России" 2023 года

"Мне кажется, что самая важная и самая замечательная традиция, которую мы установили, это каждый год выбирать столицу Серебряного ожерелья России, - отметила Совершаева. - Когда принималось решение о том, кто будет следующей столицей "Серебряного ожерелья", мы сказали о том, что есть такие интересные, с очень богатой историей, города, которые как-то неправильно забыты. И мы должны привлечь к этому внимание. И мы нашли такой город в Архангельской области, город с богатой историей, которому больше 500 лет".