Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья России" 2023 года
Торжественная церемония передачи статуса столицы межрегионального историко-культурного и туристического проекта "Серебряное ожерелье России" городу Сольвычегодску на 2023 год прошла в четверг в Архангельске. Как отметила заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, столица проекта будет привлекать к себе внимание туристов.
"Мне кажется, что самая важная и самая замечательная традиция, которую мы установили, это каждый год выбирать столицу Серебряного ожерелья России, - отметила Совершаева. - Когда принималось решение о том, кто будет следующей столицей "Серебряного ожерелья", мы сказали о том, что есть такие интересные, с очень богатой историей, города, которые как-то неправильно забыты. И мы должны привлечь к этому внимание. И мы нашли такой город в Архангельской области, город с богатой историей, которому больше 500 лет".
Проект "Серебряное ожерелье" включает комплекс турмаршрутов, объединяющих исторические поселения, областные центры и города Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Проект реализуется на территории 11 регионов СЗФО с целью продвижения турпотенциала Северо-Запада России под единым брендом. Эффективным инструментом продвижения бренда стала ежегодная акция обновления столицы проекта. Первым такой статус в 2020 году был присужден Старой Ладоге в Ленинградской области. В 2022 году столицей стало село Усть-Цильма в Республике Коми.
Сольвычегодск - один из самых маленьких городов современной России. Его население - около 2 тыс. человек.
"То, что Сольвычегодск стал столицей "Серебряного ожерелья России" - замечательно, но не удивительно. Это город - музей, город пяти веков, настоящая жемчужина на карте региона и всей России. И я уверен, что новый статус позволит Сольвычегодску зазвучать по-новому, стать заметнее для всей нашей страны", - сказал журналистам первый заместитель губернатора Архангельской области - руководитель администрации губернатора Архангельской области Ваге Петросян.
В ХХ веке в Сольвычегодске был основан бальнеологический курорт. Для процедур используется минеральная вода и иловая грязь Соляного озера. Сольвычегодск считается родиной поэта и философа Козьмы Пруткова - гениальной мистификации русской сатиры
Церемония состоялась в рамках федерального проекта "Музейные маршруты России", который реализует Министерство культуры РФ с 2021 года. Он нацелен на продвижение музеев на всей территории страны и стимулирование туристических потоков в объекты культуры.