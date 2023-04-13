Патриарх Московский и всея Руси назвал причины гонения на церковь в ХХ веке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причиной атеистических гонений на церковь в XX веке дореволюционную практику причащаться раз в год. Его слова, сказанные в проповеди в храме Христа Спасителя, приводит РИА Новости Религия.
Патриарх напомнил, что до революции православие было государственной религией, и все чиновники обязаны были причащаться хотя бы раз в год, вне зависимости от своих взглядов.
«Для того, чтобы не обманывалось начальство, нужно было в книге расписаться. Вот такое было благочестие. Нередко причащались марксисты, атеисты, люди, вообще в Бога не верующие никак, и более того — хулящие Бога. Но без этой росписи в книге человек многого лишался, и поэтому прибегали к такому лицемерию. По милости Божией это все ушло в прошлое», — заявил Кирилл.
По мнению предстоятеля, дальнейшие потрясения в стране могли стать наказанием за «пренебрежение к святой евхаристии», и призвал верующих «причащаться каждый раз, когда есть такая потребность».
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Входа Господня в Иерусалим заявил, что Россия в «нынешней брани» находится на «стороне света» и «противостоит злу». Также, обращаясь к участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя, он подчеркнул, что Россия не хочет потерять «различия между полами», а разврат сделать нормой жизни.