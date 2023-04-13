Патриарх Московский и всея Руси назвал причины гонения на церковь в ХХ веке

«Для того, чтобы не обманывалось начальство, нужно было в книге расписаться. Вот такое было благочестие. Нередко причащались марксисты, атеисты, люди, вообще в Бога не верующие никак, и более того — хулящие Бога. Но без этой росписи в книге человек многого лишался, и поэтому прибегали к такому лицемерию. По милости Божией это все ушло в прошлое», — заявил Кирилл.