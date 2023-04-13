В России приняли закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним, был принят Госдумой в четверг во втором и третьем чтении, передает РИА Новости.
Согласно документу, в стране предусмотрели штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей. В настоящее время сумма составляет от 20 до 40 тысяч. Для для должностных лиц штраф установлен в размере от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 70 тысяч), для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас — от 150 до 300 тысяч).
В России будут строже наказывать за вовлечение детей в процесс потребления табака. Власти установили штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас — от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершается родителем ребенка или опекуном, штраф будет выписан в размере от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас — от 2 до 3 тысяч).
Соответствующие поправки в статьи были внесены депутатами Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Меры призваны защитить подростков от курения.
Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный счел необходимым запретить, помимо вейпов, аромадобавки к обычному табаку.