В России приняли закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Законопроект с поправками в КоАП РФ, которыми повышаются штрафы за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления несовершеннолетним, был принят Госдумой в четверг во втором и третьем чтении, передает РИА Новости.

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Согласно документу, в стране предусмотрели штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другого табака или никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для граждан в размере от 40 до 60 тысяч рублей. В настоящее время сумма составляет от 20 до 40 тысяч. Для для должностных лиц штраф установлен в размере от 150 до 300 тысяч рублей (сейчас — от 40 до 70 тысяч), для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей (сейчас — от 150 до 300 тысяч).

В России будут строже наказывать за вовлечение детей в процесс потребления табака. Власти установили штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для граждан (сейчас — от 1 до 2 тысяч). Если правонарушение совершается родителем ребенка или опекуном, штраф будет выписан в размере от 5 до 7 тысяч рублей (сейчас — от 2 до 3 тысяч).

Соответствующие поправки в статьи были внесены депутатами Госдумы от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Меры призваны защитить подростков от курения.