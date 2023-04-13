$81.50-0.1790.16+0.16

Патрушев заявил о призывах к терактам на Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил англосаксов и их союзников в подстрекательстве к массовым беспорядкам и терроризму на Северном Кавказе. Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев заявил о призывах к терактам на Кавказе
© globallookpress.com

Патрушев заявил, что сегодня на Северном Кавказе распространяются призывы совершать массовые беспорядки, противоправные действия и теракты с целью провоцирования экстремистского поведения. При этом он подчеркнул, что эти действия осуществляются при координации «англосаксов и их приспешников».

Также Патрушев добавил, что Россия уже испытала на себе такие методы и помнит, что произошло с народами Северного Кавказа, когда Запад спровоцировал конфликт на территории России с помощью международных террористических формирований.

Однако при активном участии народов кавказских республик России в этих регионах удалось подавить преступность, представлявшую угрозу всей территориальной целостности страны, и обеспечить жителям мирную жизнь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий