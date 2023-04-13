Патрушев заявил о призывах к терактам на Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил англосаксов и их союзников в подстрекательстве к массовым беспорядкам и терроризму на Северном Кавказе. Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев заявил, что сегодня на Северном Кавказе распространяются призывы совершать массовые беспорядки, противоправные действия и теракты с целью провоцирования экстремистского поведения. При этом он подчеркнул, что эти действия осуществляются при координации «англосаксов и их приспешников».

Также Патрушев добавил, что Россия уже испытала на себе такие методы и помнит, что произошло с народами Северного Кавказа, когда Запад спровоцировал конфликт на территории России с помощью международных террористических формирований.