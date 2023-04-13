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13 апреля

Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы

Никита Бородкин

Пользователи должны иметь возможность отказаться от передачи своих данных для показа таргетированной рекламы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов в ходе конференции Data Fusion 2023.

Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы
Фото: UnsplashUnsplash

«Если человек хочет видеть таргетированную рекламу, он может согласиться на это. У него должно быть право. А если не хочет, у него тоже должно быть такое право — отказаться от предоставления своих данных», — заявил заместитель министра.

Шойтов также отметил, что проблема обезличивания данных в мире пока еще окончательно не решена. Гарантированных методов сделать информацию о пользователях полностью безликой пока нет, однако «подходы к этому процессу уже есть, и они развиваются».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев призвал использовать российские мессенджеры для банковских услуг. Он подчеркнул, что ведомство не планирует ограничивать использование в России иностранных мессенджеров для личного общения, однако реализация платежных банковских сервисов должна идти на российских платформах.

Общество,Максут Шадаев,
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