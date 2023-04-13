Врач назвал самые частые причины обращений за медпомощью в майские выходные
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером рассказал о самых частых причинах обращения людей за медицинской помощью в период майских праздников, а также напомнил о мерах профилактики укусов клещей.
В период майских праздников обращаемость граждан в медучреждения увеличится. В эти дни повышается бытовой травматизм, потому что люди выезжают на дачи. Там возникают ситуации, связанные с повреждениями костей, кожи. За городом люди сталкиваются с большими физическими нагрузками, которых не было в течение трех зимних месяцев - копают, пилят, рубят дрова и так далее. И здесь, к сожалению, мы видим травматизм. Также ко врачам обращается большое количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые нагружают себя после зимы. Поэтому тут планирующим отправится за город россиянам можно посоветовать следить за тем, чтобы физические нагрузки были по силе.Андрей КондрахинВрач-терапевт, кандидат медицинских наук
Случаи отравления суррогатами алкоголя - еще одна проблема, с которой нередко сталкиваются любители спиртных напитков во время майских выходных, отметил собеседник.
"При первых признаках отравления нужно промыть желудок, принять активированный уголь и постараться побыстрее добраться до медучреждения, если это возможно.
Привычные интоксикации должны быть снижены. Если кто-то планирует бурно провести праздники - то это, наверное, не самая хорошая идея. Выходные будут короткими, а последующая за ними рабочая неделя потребует концентрации внимания", — заявил он.
Еще одной опасностью для любителей отдыха на природе врач назвал клещей, которые проснулись почти во всех российских регионах.
"История с клещами у нас традиционно развивается каждой весной. Но это природа, с этим мы ничего не можем поделать. Чем раньше солнце обогревает поверхность земли, тем активнее они себя ведут. Клещ может быть переносчиком вирусного энцефалита, поэтому перед майскими праздниками имеет смысл сделать прививку - особенно тем людям, которые планируют провести время в лесу. Здесь надо понимать, что должна быть либо правильная одежда и репелленты, либо все-таки прививка. Потому что укус клеща - это достаточно серьезная вещь", — сказал терапевт.
Если человека все-таки укусил клещ, то ему следует обратиться в медучреждение, подчеркнул Кондрахин.
"Если есть опыт - клеща можно вытащить, положить его в банку и отвезти в ближайший пункт санэпиднадзора. Там его проверят на наличие вируса", — добавил медик.
Ранее россиянам перечислили выходные дни на майские праздники в 2023 году. Вместе с тем сообщалось, что в Госдуме предложили продлить майские выходные на 4 дня.