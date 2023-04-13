Врач назвал самые частые причины обращений за медпомощью в майские выходные

В период майских праздников обращаемость граждан в медучреждения увеличится. В эти дни повышается бытовой травматизм, потому что люди выезжают на дачи. Там возникают ситуации, связанные с повреждениями костей, кожи. За городом люди сталкиваются с большими физическими нагрузками, которых не было в течение трех зимних месяцев - копают, пилят, рубят дрова и так далее. И здесь, к сожалению, мы видим травматизм. Также ко врачам обращается большое количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые нагружают себя после зимы. Поэтому тут планирующим отправится за город россиянам можно посоветовать следить за тем, чтобы физические нагрузки были по силе.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук