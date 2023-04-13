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Россиянку депортируют с Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева

Власти индонезийского острова Бали депортируют россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей эвкалипта. Об этом в четверг сообщил портал "Детик" со ссылкой на иммиграционную службу Денпасара.

Россиянку депортируют с Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева
© globallookpress.com

По его данным, россиянка была арестована в среду.

"После окончания всех процедур заинтересованное лицо (россиянка - прим. ТАСС) должна приобрести обратный билет [в Россию]", - приводит портал слова главы отдела иммиграции Минюста острова Бали Бэррона Ичсана.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии депортируют гражданина России за фотографию в обнаженном виде на вулкане Агунг, который считается священным у жителей Бали.

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