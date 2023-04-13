Россиянку депортируют с Бали за фото в обнаженном виде на фоне священного дерева

Власти индонезийского острова Бали депортируют россиянку за фото в обнаженном виде на фоне священного для местных жителей эвкалипта. Об этом в четверг сообщил портал "Детик" со ссылкой на иммиграционную службу Денпасара.

По его данным, россиянка была арестована в среду.

"После окончания всех процедур заинтересованное лицо (россиянка - прим. ТАСС) должна приобрести обратный билет [в Россию]", - приводит портал слова главы отдела иммиграции Минюста острова Бали Бэррона Ичсана.