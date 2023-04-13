В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки

Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и не представляет угрозы для эпидблагополучия населения России. Как сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале, инфекция вызывает заболевание, напоминающее простуду.
В ведомстве отметили, что впервые о вирусе Хасеки заявили китайские ученые более пяти лет назад. Его находят в клещах как в Азии, так и в Европе.
Немногочисленные случаи на территории России подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведенных центром «Вектор». Наблюдения эпидемиологов показывают, что заболевание протекает легко и в целом напоминает обычную простуду.
Способы профилактики данного вируса те же, что и при других заболеваниях, передающихся клещами. Необходимо надевать одежду с длинными рукавами и длинные штаны, пользоваться специальными репеллентами, не ложиться на траву и обязательно осматривать себя после прогулки в зонах обитания клещей.