В Роспотребнадзоре рассказали о вирусе Хасеки

Вирус Хасеки, который переносят клещи, не новый и не представляет угрозы для эпидблагополучия населения России. Как сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале, инфекция вызывает заболевание, напоминающее простуду.

В ведомстве отметили, что впервые о вирусе Хасеки заявили китайские ученые более пяти лет назад. Его находят в клещах как в Азии, так и в Европе.

Немногочисленные случаи на территории России подтверждены в результате исследований сывороток крови, проведенных центром «Вектор». Наблюдения эпидемиологов показывают, что заболевание протекает легко и в целом напоминает обычную простуду.