В Крыму предлагают запретить вейпы всем без ограничений

Госдума запретила продажу вейпов лицам моложе 18 лет, но в Крыму считают, что этого недостаточно. Подробности сообщает «ФедералПресс».

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«Вейпы необходимо либо сертифицировать и привести это к определенному знаменателю, либо не продавать никому вообще. Нельзя продавать непонятно что», – заявила нарколог Крыма Марина Шоренко.

По словам эксперта, вейп опасен тем, что его можно использовать по назначению, но «всунуть туда что угодно», сообщают РИА «Новости».