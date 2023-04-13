В Крыму предлагают запретить вейпы всем без ограничений
Госдума запретила продажу вейпов лицам моложе 18 лет, но в Крыму считают, что этого недостаточно. Подробности сообщает «ФедералПресс».
«Вейпы необходимо либо сертифицировать и привести это к определенному знаменателю, либо не продавать никому вообще. Нельзя продавать непонятно что», – заявила нарколог Крыма Марина Шоренко.
По словам эксперта, вейп опасен тем, что его можно использовать по назначению, но «всунуть туда что угодно», сообщают РИА «Новости».
Ранее депутаты решили запретить данные приспособления только несовершеннолетним. Эксперт отмечает, что подросткам и так нельзя курить, поэтому такая инициатива не очень понятна.