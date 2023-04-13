Попова: клещи проснулись почти по всей России

Клещи проснулись почти по всей России, они переносят до 10 различных вирусов, передающихся человеку. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, клещи могут кусать и животных, передавая им энцефалит. С учетом возможности его содержания в сыром козьем молоке, его следует пить только кипяченым.

«По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку…Клещи проснулись почти везде в России», — цитирует РИА «Новости» Попову.

Эффективными способами профилактики заражения глава Роспотребнадзора назвала вакцинацию.