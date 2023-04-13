Попова: клещи проснулись почти по всей России

Попова заявила, что клещи проснулись почти по всей России
Клещи проснулись почти по всей России, они переносят до 10 различных вирусов, передающихся человеку. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, клещи могут кусать и животных, передавая им энцефалит. С учетом возможности его содержания в сыром козьем молоке, его следует пить только кипяченым.
«По сезону сегодня риски, связанные с клещами. Клещи несут около 10, 7 точно абсолютно самых разных вирусов могут переносить и передавать человеку…Клещи проснулись почти везде в России», — цитирует РИА «Новости» Попову.
Эффективными способами профилактики заражения глава Роспотребнадзора назвала вакцинацию.
Ранее стало известно, что клещи в России проснулись на месяц раньше. В этой связи врачи просят не извлекать клещей самостоятельно, а доверить это врачу. В больнице клеща правильно снимут и передадут на изучение в лабораторию.