Автор жалоб на Пугачеву и Ахеджакову написал заявление на Норкина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на телеведущего Андрея Норкина. Об этом сообщает "Подъем".

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В своем обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову Бородин отметил, что во время беседы с ним в эфире НТВ ведущий якобы "уводил разговор" от темы того, что народная артистка Лия Ахеджакова - это, по словам Бородина, "террористка, которая поддерживает Навального, Ходорковского* и педофилов".

Норкин, отвечая на обвинения Бородина, предложил ему приписать Ахеджаковой и поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, использовав бранное слово. Теперь Бородин требует привлечь журналиста к ответственности за "нецензурную брань в прямом эфире".