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10 минут назад

Автор жалоб на Пугачеву и Ахеджакову написал заявление на телеведущего Норкина

Газета.Ruиещё 2

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на телеведущего Андрея Норкина. Об этом сообщает "Подъем".

Автор жалоб на Пугачеву и Ахеджакову написал заявление на Норкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем обращении к руководителю Роскомнадзора Андрею Липову Бородин отметил, что во время беседы с ним в эфире НТВ ведущий якобы "уводил разговор" от темы того, что народная артистка Лия Ахеджакова - это, по словам Бородина, "террористка, которая поддерживает Навального, Ходорковского* и педофилов".

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Норкин, отвечая на обвинения Бородина, предложил ему приписать Ахеджаковой и поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, использовав бранное слово. Теперь Бородин требует привлечь журналиста к ответственности за "нецензурную брань в прямом эфире".

Ранее Виталий Бородин составлял жалобы в Генпрокуратуру России на Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову. Он обвиняет артисток в поддержке Украины.

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