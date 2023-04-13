Роспотребнадзор заявил о скором завершении сезона гриппа и ОРВИ

"Нужно понимать - самолет, который летит откуда либо, а если он еще везет транзитных пассажиров, - какие эпидемиологические риски могут быть сопряжены с тем или иным пассажиром. Если он чувствует себя хорошо, ну и хорошо, но если вдруг у него температура, мы должны - сейчас это уже происходит в моменте - предположить все возможные риски, которые с этим будут связаны", - пояснила она.