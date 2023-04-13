До конца года в России ликвидируют 53 свалки

До конца этого года будут ликвидированы 53 свалки и четыре опасных объекта. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совместном заседании комитетов Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и по контролю 13 апреля.