До конца года в России ликвидируют 53 свалки
До конца этого года будут ликвидированы 53 свалки и четыре опасных объекта. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совместном заседании комитетов Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и по контролю 13 апреля.
По словам министра, денег на ликвидацию незаконных свалок из бюджета выделено достаточно. Ликвидация оставшихся свалок и опасных объектов по федеральному проекту «Чистая страна» полностью обеспечена финансированием. Всего таких объектов 133.
«До конца года ликвидируют 53 свалки и четыре опасных объекта. И тем самым выйдем на показатели 111 свалок и 78 наиболее опасных объектов в 2023 году», — отметил Козлов.