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53 минуты назад

Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз

Газета.Ruиещё 3

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия с начала текущего года выдала около 5 тыс. шенгенских виз россиянам. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА Новости.

Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если речь идет о более длительном пребывании, то для этого существуют другие визы», — добавила она.

Ранее российские диппредставительства в Китае выдали почти 51 тыс. виз с начала 2023 года.

По информации агентства, показатель превышает аналогичный за прошлый год в пять раз.

Почти 30 тыс. виз выдали в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. В Пекине выдали 12 693 визы. В Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге с начала года оформили 7115, 911 и 623 визы соответственно.

До этого ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД России и Комитет по туризму Москвы относительно сроков возобновления групповых безвизовых поездок китайских и российских туристов. Информации о дате вступления в силу соглашения пока нет.

Общество,МИД России,Минэкономразвития,
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