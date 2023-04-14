Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия с начала текущего года выдала около 5 тыс. шенгенских виз россиянам. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА Новости.
«Если речь идет о более длительном пребывании, то для этого существуют другие визы», — добавила она.
Ранее российские диппредставительства в Китае выдали почти 51 тыс. виз с начала 2023 года.
По информации агентства, показатель превышает аналогичный за прошлый год в пять раз.
Почти 30 тыс. виз выдали в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. В Пекине выдали 12 693 визы. В Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге с начала года оформили 7115, 911 и 623 визы соответственно.
До этого ассоциация туроператоров подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД России и Комитет по туризму Москвы относительно сроков возобновления групповых безвизовых поездок китайских и российских туристов. Информации о дате вступления в силу соглашения пока нет.