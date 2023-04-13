Мединский объяснил необходимость включения темы СВО в учебники истории

В российских школах должны объяснять, почему спецоперация была неизбежной. Таким образом советник президента России Владимир Мединский в интервью РБК объяснил необходимость включения СВО в ученик по истории РФ.

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В ходе беседы Мединский сообщил, что будучи министром культуры предлагал ограничить учебник по истории России 1999 годом – избранием на пост президента Владимира Путина. Однако тогда подобную инициативу не поддержали члены ученого сообщества.

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"Я как раз считал, что на этом надо ставить. Нет, ученые сказали: нет, с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства", – рассказал он.

Поэтому, как уточнил советник Владимира Путина, записи о спецоперации будут включены в раздел "Новейшая история". Он также напомнил об украинизации при большевиках, коллаборационизме в западной части Украины в период Великой Отечественной войны и выделении Украины в отдельное государство при отсутствии процедур, предусмотренных законодательством СССР.

Мединский считает, что сейчас на Украине создается фантазийная параллельная реальность, где россияне – это "хоббиты", а украинцы – "эльфы". Никакого отношения к науке подобное не имеет, отметил он.

Вместе с тем политический деятель призвал разделять понятия "украинский режим" и "украинский народ". По его словам, не все проживающие на Украине являются бандеровцами.

"Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много кровей намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано", – сообщил Мединский.

По его словам, Россия имеет конфликт не с Украиной, а с традиционными колониалистами, которые веками строили успешные колониальные империи, с территорией, не захотевшей быть колонией.