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26 минут назад

Глава Россотрудничества заявил о приостановке работы Русских домов в шести странах Европы

Газета.Ru

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в шести странах Европы была приостановлена работа Русских домов, передает РИА Новости. По его словам, работа Русских домов была заморожена в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории и Румынии. "Все это делается, естественно, не по нашему выбору на разных условиях: где-то в стране правительство заявляет о том, что прерывает межправительственное соглашение по деятельности культурных центров, где-то мы подпадаем под очередную высылку дипломатов, потому что наши сотрудники обычно аккредитованы при посольстве. Нам приходится сворачивать работу. Если люди уехали, а новые визы не дают, то все это дело морозится", - сказал Примаков. Он отметил, что российская сторона "добровольно ничего не закрывает". "Зачем помогать идиотам, которые пытаются отменить русскую культуру, язык, литературу?" - задался вопросом Примаков. Он также указал, что Россотрудничество "перебрасывает ресурсы" в государства Африки, Азии, Латинской Америки. Примаков отметил, что эти регионы в настоящее время являются приоритетными.

Глава Россотрудничества заявил о приостановке работы Русских домов в шести странах Европы
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons
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