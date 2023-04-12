Муж Ахеджаковой ответил на новость об обвинении супруги в госизмене

Народная артистка России Лия Ахеджакова не планирует уезжать за границу из-за обвинений в государственной измене. Об этом заявил муж звезды Владимир Персиянинов.

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Сейчас Азеджакова находится в Москве, отметил ее супруг. Он попросил дать актрисе время, чтобы она не отвечала на все выпады в свою сторону.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — приводит слова Персиянинова издание «Абзац».