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Ахеджакова отказалась комментировать обвинения в спонсировании ВСУ

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Народная артистка России Лия Ахеджакова отреагировала на сообщения в СМИ о том, что она якобы спонсирует ВСУ. Она подчеркнула, что юристы запретили ей делать заявления на эту тему, пишет РИА «Новости».

Ахеджакова ответила на обвинения о спонсировании ВСУ
© РИА Новости

«Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной все хорошо», - отметила артистка.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились публикации о возможном спонсировании ВСУ со стороны Ахеджаковой.

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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратил внимание на эти сообщения и обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить опубликованные в прессе сведения.

В случае подтверждения этого факта, чиновник попросил генпрокурора привлечь артистку к ответственности по статьям 275, 280 и 282 УК РФ.

Ранее сообщалось, что силовики задержали жительницу Москвы за госизмену в виде финансирования ВСУ.

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