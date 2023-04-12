В РПЦ высказались о судьбе Киево-Печерской лавры

"Богоборческие гонения XX века закончились тем, что богоборцы были преданы забвению, и их злодеяния, я думаю, прокляты навсегда. И, думаю, то, что мы видим сейчас (на Украине - прим. ТАСС) тоже пройдет, и так же как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после безбожия, так она будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты против канонической церкви", - сказал Кипшидзе журналистам в среду.