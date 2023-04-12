$82.18+2.6889.73+2.63
15 минут назад

В РПЦ высказались о судьбе Киево-Печерской лавры

ТАСС

Киево-Печерскую лавру возвратят верующим канонической церкви, рано или поздно это обязательно случится, уверен заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В РПЦ высказались о судьбе Киево-Печерской лавры
Фото: ТАССТАСС

"Богоборческие гонения XX века закончились тем, что богоборцы были преданы забвению, и их злодеяния, я думаю, прокляты навсегда. И, думаю, то, что мы видим сейчас (на Украине - прим. ТАСС) тоже пройдет, и так же как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после безбожия, так она будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты против канонической церкви", - сказал Кипшидзе журналистам в среду.

На Украине с каждым днем накаляется ситуация вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы канонической церкви, власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Такие решения в течение прошлой недели приняли власти Хмельницкого, Луцка, Каменца-Подольского. В Ивано-Франковске все храмы УПЦ захватили раскольники. Ни одного храма не осталось у канонической церкви во Львове. В марте власти разорвали с канонической церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель.

Общество,Вахтанг Кипшидзе,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий