В РПЦ высказались о судьбе Киево-Печерской лавры

Киево-Печерскую лавру возвратят верующим канонической церкви, рано или поздно это обязательно случится, уверен заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Богоборческие гонения XX века закончились тем, что богоборцы были преданы забвению, и их злодеяния, я думаю, прокляты навсегда. И, думаю, то, что мы видим сейчас (на Украине - прим. ТАСС) тоже пройдет, и так же как Киево-Печерская лавра была возвращена верующим после безбожия, так она будет возвращена и после тех гонений, которые сейчас воздвигнуты против канонической церкви", - сказал Кипшидзе журналистам в среду.
На Украине с каждым днем накаляется ситуация вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватывают храмы канонической церкви, власти на местах лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Такие решения в течение прошлой недели приняли власти Хмельницкого, Луцка, Каменца-Подольского. В Ивано-Франковске все храмы УПЦ захватили раскольники. Ни одного храма не осталось у канонической церкви во Львове. В марте власти разорвали с канонической церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель.