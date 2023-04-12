Тысячи людей на улицах: как Москва встречала Гагарина
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком Земле, который совершил полет в космос. Утром в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур с человеком на борту стартовала ракета Восток. Космический корабль всего один раз облетел вокруг Земли. В тот же день Юрий Гагарин успешно приземлился с помощью парашюта на колхозном поле недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. За этот полет он был удостоен звания Героя Советского Союза, а его фраза «Поехали!», сказанная перед стартом, стала вечным девизом всех покорителей космоса.
Уже через два дня по личной инициативе Хрущева на Красной площади в Москве состоялась торжественная встреча Юрия Гагарина. Тысячи москвичей вышли на улицы, чтобы поприветствовать первого космонавта в истории человечества.
Великие кадры того времени – в галерее «Рамблера».