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37 минут назад

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных растений и грибов

ТАСС

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о введении уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ.

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за сбор редких грибов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в настоящее время уголовная ответственность установлена только за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. При этом уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законодательством не предусмотрена. По словам сенатора, одобренный закон должен исправить ситуацию.

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Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей 260.1. Так, за умышленное уничтожение или повреждение, а также за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного млн рублей. Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до шести лет лишения свободы со штрафом до двух млн рублей.

За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1,5 млн рублей. Если при этом использовалось служебное положение, то наказание составит до семи лет лишения свободы со штрафом до трех млн рублей.

Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За данное преступление виновным будет грозить до девяти лет лишения свободы со штрафом до трех млн рублей.

Поправки в КоАП

Одновременно сенаторы одобрили закон, уточняющий административную ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. Статья 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) излагается в новой редакции, согласно которой административная ответственность будет наступать не только за причинение вреда животным и растениям, но и другим организмам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Размеры административных штрафов не меняются. Для граждан они составляют от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Оба закона вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.

Общество,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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