РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине

Русской православной церкви странно было бы выступать с предложением о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, поскольку шансы на положительную реакцию со стороны украинских властей "стремятся к нулю". Об этом заявил в среду заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе .

"Несмотря на предложение святейшего патриарха об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, с украинской стороны никакого согласия или желания подержать эту инициативу выражено не было. Поэтому в настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.