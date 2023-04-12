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18 минут назад

Генпрокуратуру просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование Вооруженных сил Украины

ТАССиещё 1

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова, которое есть в распоряжении ТАСС.

Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

Бородин в обращении отметил, что, проживая в настоящее время в Израиле, Пугачева продолжает критиковать специальную военную операцию на Украине. Также, по его словам, она поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, активно критикуют СВО и оказывают финансовую помощь Украине.

"Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами", - отмечается в обращении.

Подмосковная полиция в сентябре прошлого года получила заявление от местной жительницы с просьбой провести проверку в отношении Пугачевой по статье о дискредитации армии в связи с постом певицы в социальной сети, где она просит признать себя иноагентом.

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В настоящее время комментарием певицы ТАСС не располагает.

Общество,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Алла Пугачева,
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