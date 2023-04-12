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Mediapart: 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

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Издание Mediapart опубликовало показания 13 женщин, которые обвиняют французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Согласно публикации, случаи домогательства имели место на съемках различных фильмов в период с 2004 по 2022 год.

13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии
© globallookpress.com

Инциденты происходили в том числе на съемках комедии «Большой дом», биографического фильма об Александре Дюме, а также криминального сериала от Netflix «Марсель». Некоторые актрисы решили выступить от своего имени, другие же предпочли спрятаться под псевдонимом. По их словам, актер мог домогаться к ним при свидетелях.

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В публикации также отмечается, что еще в 2007 году режиссер Фабьен Онтениенте заявлял своему директору по кастингу о неподобающем поведении Депардье, однако «его заставили переформулировать заявления в адрес» актера.

Сам Депардье не стал комментировать ситуацию, однако его адвокаты заявили, что актер официально отрицает все обвинения, которые могут «попадать под уголовное законодательство».

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