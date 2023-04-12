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19 минут назад

Mediapart: 13 женщин обвиняют Депардье в сексуальном насилии, адвокаты отрицают обвинения

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Тринадцать женщин утверждают, что сталкивались с различными действиями сексуального характера со стороны актера Жерара Депардье с 2004 года по 2022 год, адвокаты актера все обвинения отрицают, сообщает французское онлайн-издание Mediapart со ссылкой на собственное расследование.

13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депардье уже обвиняли в сексуальном насилии в 2018 году. Тогда жалоба поступила со стороны начинающей актрисы Шарлотты Арно, передает РИА «Новости».

Mediapart провел собственное расследование и собрал показания 13 женщин, утверждающих, что они страдали от неуместных сексуальных жестов или предложений со стороны известного актера разной степени серьезности.

По данным издания, речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год, среди заявивших о действиях сексуально характера актрисы и представители съемочной команды. Из 13 заявивших лишь три дали показания в суде, при этом не подавая иск к актеру.

Актриса Сара Брукс утверждает, что эпизоды сексуального характера совершались на глазах у съемочной площадки, но никакой реакции это не вызывало из-за существенного веса Депардье в киноиндустрии. А ее жалобы директору по кастингу ни к чему не привели.

Актер отказался комментировать материал Mediapart, но адвокаты Депардье уже опровергли все обвинения.

Напомним, в 2018 году молодая актриса заявила, что Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». Следователи не нашли достаточных оснований для предъявления обвинений. Парижская прокуратура закрыла дело в отношении актера. Однако актриса подала новую жалобу в виде гражданского иска, что подразумевало практически автоматическое начало расследования.

Общество,Жерар Депардье,
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