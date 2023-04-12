В России выявили 7 282 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 282, летальных исходов из-за ковида - на 39. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 5 932 случая заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 22 734 824 и 397 681 соответственно. Число выздоровевших увеличилось за сутки на 11 150 против 9 772 днем ранее, до 22 116 159.

За сутки госпитализировали 1 259 заболевших ковидом против 1 282 днем ранее (снижение на 1,8%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 42, в 9 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 292 против 656 днем ранее, до 3 491 337. Умерли 9 заболевших (днем ранее - 7, всего с начала пандемии - 48 553). Количество выздоровевших возросло на 1 568, до 3 300 050.