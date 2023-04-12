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1 час назад

Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой £80 тысяч в год

Газета.Ru

В офис личного секретаря Карла III в Букингемском дворце разыскивают нового помощника, чтобы усилить команду. Успешный кандидат будет получать до £80 тыс. в год. Об этом пишет Daily Mail.

Карл III ищет помощника личного секретаря с зарплатой £80 тысяч в год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Офис личного секретаря выступает в качестве основного источника консультаций для Его Величества Короля в его роли главы государства и главы нации», — поясняется в объявлении на сайте.

Отмечается, что консультации будут касаться конституционных, правительственных и политических вопросов. «Он [помощник личного секретаря] также отвечает за руководство по вопросам, касающимся роли короля в отношении Церкви Англии и Церкви Шотландии», — уточняется в вакансии.

Личным секретарем короля Карла III стал сэр Клайв Алдертон, который является доверенным советником короля и королевы-консорта с 2006 года. Он занимает эту должность вместе с сэром Эдвардом Янгом, который также был личным секретарем королевы.

Сэр Эдвард начал работать в королевской семье в 2004 году и сначала занимал пост помощника королевы, затем стал заместителем личного секретаря, а в 2017 году был переведен на свою нынешнюю должность.

Вместе с сэром Клайвом и сэром Эдвардом работает доктор Джон Сорабджи, который является заместителем личного секретаря короля.

Общество,Эдвард Янг,
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