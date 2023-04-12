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1 час назад

Депутат Госдумы предложил создать российский аналог Евровидения

RT на русском

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением о создании отечественного аналога песенного конкурса «Евровидение».

Депутат Госдумы предложил создать российский аналог Евровидения
Фото: ТАССТАСС

Об этом депутат сообщил сайту «Подмосковье сегодня». По словам Колунова, российский песенный конкурс должен стать международным. Тем не менее участвовать в нём, считает он, смогут исполнители только из дружественных стран.

Сергей Колунов также заявил, что на предполагаемом отечественном конкурсе исполнять песни артисты должны исключительно на русском языке. Депутат отметил, что уже был опыт проведения подобных Евровидению мероприятий. Речь идёт о фестивале «Семь нот» в Подмосковье.

Предложение Колунова поддержал исполнитель Юрий Лоза. Он уточнил, что при всём этом новый отечественный конкурс не должен быть похож на Евровидение.

«Нужно сделать живую музыку, вернуть тот формат, который не используется Западом. Необходимо убрать ту мишуру, в которую превратилось Евровидение. Сейчас мы даже не знаем, кто там поёт — фонограмма или сам исполнитель», — цитирует слова Лозы «Подмосковье сегодня».

Общество,Юрий Лоза,Госдума,
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