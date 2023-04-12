Депутат Госдумы предложил создать российский аналог Евровидения

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением о создании отечественного аналога песенного конкурса «Евровидение».

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Об этом депутат сообщил сайту «Подмосковье сегодня». По словам Колунова, российский песенный конкурс должен стать международным. Тем не менее участвовать в нём, считает он, смогут исполнители только из дружественных стран.

Сергей Колунов также заявил, что на предполагаемом отечественном конкурсе исполнять песни артисты должны исключительно на русском языке. Депутат отметил, что уже был опыт проведения подобных Евровидению мероприятий. Речь идёт о фестивале «Семь нот» в Подмосковье.

Предложение Колунова поддержал исполнитель Юрий Лоза. Он уточнил, что при всём этом новый отечественный конкурс не должен быть похож на Евровидение.