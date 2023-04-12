Деревянко рассказал, что в 90-е получил условное наказание за сутенерство

Актер Павел Деревянко в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» признался, что в 1996 году получил условное наказание.

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«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — обратился артист к зрителю из зала, который задал вопрос.

В «Википедии» указано, что Деревянко пробыл в местах заключения свободы один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

Актер удивился тому, что в сети имеется информация о его судимости. Деревянко заявил, что все о его заключении в 90-х должно было быть удалено с сайтов.