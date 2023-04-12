Деревянко рассказал, что в 90-е получил условное наказание за сутенерство

Актер Павел Деревянко в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» признался, что в 1996 году получил условное наказание.
«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — обратился артист к зрителю из зала, который задал вопрос.
В «Википедии» указано, что Деревянко пробыл в местах заключения свободы один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.
Актер удивился тому, что в сети имеется информация о его судимости. Деревянко заявил, что все о его заключении в 90-х должно было быть удалено с сайтов.
Ранее Павел Деревянко рассказал, что сузил свой круг общения из-за «пиявок», которые пользовались его щедростью. Артист посетовал, что совершенно не умеет копить деньги. По словам звезды «Беспринципных», в последнее время он «раздавал» деньги, однако сейчас решил переосмыслить свой подход к этому вопросу. Вместе с этим Деревянко похвалил себя за то, что купил квартиру, а не потратил средства впустую.