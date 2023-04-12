$82.18+2.6889.73+2.63
11 минут назад

Павел Деревянко рассказал, что в 90-е получил условное наказание за сутенерство

Газета.Ru

Актер Павел Деревянко в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» признался, что в 1996 году получил условное наказание.

Деревянко рассказал, что в 90-е получил условное наказание за сутенерство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — обратился артист к зрителю из зала, который задал вопрос.

В «Википедии» указано, что Деревянко пробыл в местах заключения свободы один год за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

Актер удивился тому, что в сети имеется информация о его судимости. Деревянко заявил, что все о его заключении в 90-х должно было быть удалено с сайтов.

Ранее Павел Деревянко рассказал, что сузил свой круг общения из-за «пиявок», которые пользовались его щедростью. Артист посетовал, что совершенно не умеет копить деньги. По словам звезды «Беспринципных», в последнее время он «раздавал» деньги, однако сейчас решил переосмыслить свой подход к этому вопросу. Вместе с этим Деревянко похвалил себя за то, что купил квартиру, а не потратил средства впустую.

Общество,Павел Деревянко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий