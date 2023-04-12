Общественники обратились в СК РФ с заявлением, предлагая проверить певицу и актрису Кристину Орбакайте и ее старшего сына, актера и музыканта Никиту Преснякова, на предмет возможного финансирования ВСУ. Кроме того предложено лишить артистку 105-метровой квартиру в центре Москвы, доставшейся ей в 2014-м году от матери - Аллы Пугачёвой.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Ассоциация патриотических сил Юга России обратила внимание, что Орбакайте живет в США, на родину приезжает только с тем, чтоб заработать, "а на сцене и вовсе выступает в цветах украинского флага". Плюс певица во время мобилизации помогла своему старшему сыну сбежать из страны и получить ПМЖ в Америке.

По информации ресурса, в Следственный комитет направлено заявление с просьбой выяснить, не помогают ли артистка и ее сын украинской армии деньгами.