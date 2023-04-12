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Mash: Кристину Орбакайте и Никиту Преснякова проверят на предмет финансирования ВСУ

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Общественники обратились в СК РФ с заявлением, предлагая проверить певицу и актрису Кристину Орбакайте и ее старшего сына, актера и музыканта Никиту Преснякова, на предмет возможного финансирования ВСУ. Кроме того предложено лишить артистку 105-метровой квартиру в центре Москвы, доставшейся ей в 2014-м году от матери - Аллы Пугачёвой.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Ассоциация патриотических сил Юга России обратила внимание, что Орбакайте живет в США, на родину приезжает только с тем, чтоб заработать, "а на сцене и вовсе выступает в цветах украинского флага". Плюс певица во время мобилизации помогла своему старшему сыну сбежать из страны и получить ПМЖ в Америке.

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По информации ресурса, в Следственный комитет направлено заявление с просьбой выяснить, не помогают ли артистка и ее сын украинской армии деньгами.

Ранее общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный комитет с просьбой лишить певицу и актрису Софию Ротару ее апартаментов в Москве.

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