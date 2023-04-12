Почти четверть опрошенных россиян хотели бы побывать на Марсе

Почти четверть (24%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) хотели бы побывать на Марсе. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в среду.

"Из всех планет и звезд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвертый выбрал бы Марс (24%). Похоже, в сознании россиян вопрос, есть ли жизнь на Марсе, еще не закрыт", - говорится в сообщении. Полет на Луну хотел бы осуществить каждый 10-й (10%) респондент.

Популярность космической отрасли как места работы детей и внуков выросла на 16 п. п. (63% в 2023 году против 47% в 2020 году).

Более трети (37%) опрошенных считают, что в скором времени будет возможно создание постоянной обитаемой базы на Луне и появится возможность добывать полезные ископаемые на других планетах в перспективе 50 лет. Каждый 10-й (10%) верит, что в течение 50 лет инопланетяне высадятся на Земле и вступят в контакт с человечеством. Кроме того, 35% опасаются превращения космоса в арену военного противостояния между государствами, 10% - падения гигантского метеорита.

Мнения россиян о том, чьей зоной ответственности в РФ является освоение космоса, разделились: 55% считают это только государственным делом, 41% допускают привлечение частных компаний, бизнеса.