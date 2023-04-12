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11 минут назад

Глава российского городского округа опроверг падение метеорита

Lenta.ru

Сообщения о том, в городе Богданович Свердловской области упал неопознанный объект, не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава российского городского округа Олег Нейфельд на своей странице во «ВКонтакте».

Глава российского городского округа опроверг падение метеорита
Фото:  Ondreychik / YouTube Ondreychik / YouTube

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд.

Он прикрепил к посту видеозапись от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), где видно, что в момент «падения объекта» в городе не слышны взрывы и ничего не падает с неба.

Сообщения о падении неопознанного объекта около Екатеринбурга появились в ночь на среду, 12 апреля. На опубликованных в сети кадрах был виден пылающий метеор, падающий за пределами жилых домов.

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