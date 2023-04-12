Глава российского городского округа опроверг падение метеорита

Сообщения о том, в городе Богданович Свердловской области упал неопознанный объект, не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава российского городского округа Олег Нейфельд на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Ondreychik / YouTube Ondreychik / YouTube

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал Нейфельд.

Он прикрепил к посту видеозапись от Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), где видно, что в момент «падения объекта» в городе не слышны взрывы и ничего не падает с неба.