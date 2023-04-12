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25 минут назад

В двух поселках на Камчатке близ вулкана Шивелуч отменили занятия в школах

Газета.Ru

Руководитель информационного медиацентра Усть-Камчатского района Алексей Косулин заявил, что в двух поселках на Камчатке близ вулкана Шивелуч отменили занятия в школах. Речь идет о Ключах и Козыревск. Об этом сообщает ТАСС.

В двух поселках на Камчатке близ вулкана Шивелуч отменили занятия в школах
Фото: Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН/РИА НовостиПресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН/РИА Новости

"В Ключах и Козыревске до конца недели отменены занятия в школах", - отметил Косулин.

По его словам, данное решение принято, чтобы свести к минимуму необходимость выхода на улицу учеников и педагогов в связи с выбросами пепла в регионе. В сообщении указывается, что в детских садах работают дежурные группы, учреждения дополнительного образования пока закрыты. Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начался пеплопад.

По сообщению института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопад в поселке Ключи на Камчатке стал сильнейшим за 60 лет. Извержению вулкана присвоили красный код авиационной опасности.

Общество,
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