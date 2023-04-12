Руководитель информационного медиацентра Усть-Камчатского района Алексей Косулин заявил, что в двух поселках на Камчатке близ вулкана Шивелуч отменили занятия в школах. Речь идет о Ключах и Козыревск. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение принято, чтобы свести к минимуму необходимость выхода на улицу учеников и педагогов в связи с выбросами пепла в регионе. В сообщении указывается, что в детских садах работают дежурные группы, учреждения дополнительного образования пока закрыты. Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начался пеплопад.