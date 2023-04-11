В Курской области отказались от проведения салюта на 9 Мая

Власти Курской области, где ранее отменили проведение парада в День Победы, приняли решение отказаться от организации салюта. Это связано с мерами безопасности, сообщил во вторник губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 Мая. Хочу отметить, что ветеранский актив с большим понимаем поддержал это решение", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор объявил о том, что в регионе принято решение отказаться от проведения парада в День Победы. При этом формат шествия "Бессмертный полк" еще не определен.