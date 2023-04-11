Россиянам напомнили об экологичных способах покраски яиц на Пасху
В конце недели, 16 апреля, в России будут отмечать Пасху. Данный праздник традиционно сопровождают куличи и окрашенные яйца, которые большинство граждан РФ предпочитают делать дома. В связи с этим «Российская газета» решила напомнить россиянам об экологичных способах покраски яиц.
Самым популярным до сих пор остается луковая шелуха, которая при варке дает яйцам оттенки от светло-коричневого до коричнево-красного и лилового, если взять шелуху красного лука. Также коричневый цвет даст черный чай или кофе.
Бордовый оттенок яйца могут получить с помощью свеклы, желтый — отвара ромашки и настоя куркумы, а голубой и синий — черникм или бузины.
Кроме того один из главных символом Пасхи можно покрасить в розовый, если использовать сок брусники или настой цветков каркаде. Зеленый оттенок даст отвар из листьев крапивы или шпината.
При этом стоит учитывать, что большая часть природных пигментов при варке разрушается и цвет в итоге может получиться грязно-бурым, поэтому варить их в настойках не стоит. Чтобы цвет вышел желаемым необходимо уже взять сваренные и остывшие яйца, которые до варки также стоит обезжирить, и опустить в емкости с готовыми отварами на несколько часов, если хочется более светлых цветом, и на всю ночь, если необходимы яркие. Кроме того закрепить оттенок поможет оборачивание в марлю.