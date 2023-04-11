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8 минут назад

Названы самые счастливые регионы России

Елена Прошина

Самый высокий показатель счастья у жителей северокавказских республик и южных регионов России, он составляет 7,21 балла. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Ренессанс банка».

Названы самые счастливые регионы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно ему, за ними идут Приволжский (6,8 балла) и Сибирский (6,69 балла) округа. Самый низкий показатель зафиксировали в Центральном округе (6,41 балла). В Санкт-Петербурге он составил 6,6 балла, а в Москве — 6,49 балла.

Жители Кавказа видят счастье в жилье и семье, южных регионов РФ — отдыхе, туризме и еде, ЦФО — шопинге и магазинах, северных регионов — зарплате, онлайн-покупках и телевидении, Сибири — перспективах.

При этом эксперты «Ренессанс банка» выяснили, что возраст людей никак не влияет на ощущение счастья, а вот профессия — да. Так наиболее счастливыми себя ощущают топ-менеджеры, предприниматели и сотрудники, работающие в продаж. В среднем они оценивают свой уровень счастья на 7,3-7,5 балла.

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