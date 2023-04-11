Требования к местам продажи вейпов в РФ вступят с июня

Требования к местам продажи вейпов и других устройств потребления никотиносодержащей продукции вступят в силу с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятые Госдумой поправки.
11 апреля Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, который подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.
Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходных материалов к ним.
7 апреля в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение правил оборота вейпов в России.
Ранее пульмонолог, терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Ирина Окольникова рассказала «Газете.Ru», что все вейпы представляют для их потребителей опасность.