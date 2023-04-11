Требования к местам продажи вейпов в РФ вступят с июня

Требования к местам продажи вейпов и других устройств потребления никотиносодержащей продукции вступят в силу с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятые Госдумой поправки.

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11 апреля Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов, который подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним.

Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходных материалов к ним.

7 апреля в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение правил оборота вейпов в России.