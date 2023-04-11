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Российские женщины оказались счастливее мужчин

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Старший вице-президент, руководитель блока «Маркетинг» Ренессанс Банка Ольга Конюшкова рассказала, что женщины в России чувствуют себя более счастливыми, чем мужчины.

Российские женщины оказались счастливее мужчин
© Вечерняя Москва

По ее словам, средний уровень россиян оценивается в 6,6 балла, что выше медианы. При этом абсолютно счастливыми считаются 12 процентов жителей страны.

— Женщины более счастливы, чем мужчины. Это объяснимо и понятно, связано с психологией женщин. Женский уровень счастья-6,7, а мужской -6,5, — рассказала Конюшкова.

Ранее эксперт составила портрет счастливого россиянина. Также она рассказала, сколько денег нужно жителям нашей страны для счастья.

До этого более половины россиян заявили, что для счастья им нужно сменить хотя бы одну из сфер своей жизни. Так, 78 процентов граждан заявили о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смене работы, а 38 процентов хотели бы освоить дополнительные знания.

Необходимый для счастья доход озвучили 1,5 тысячи жителей столицы. Показатель оказался максимальным среди всех городов в России. На второй строчке в рейтинге оказались петербуржцы.

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