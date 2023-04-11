Васильев объяснил, почему он не собирается покидать Россию

Историк моды Александр Васильев объяснил, почему не собирается покидать Россию. Как сообщает «Слово и Дело», в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света» он заявил, что его профессия крайне востребована в стране.

Как объяснил Васильев, сам он может жить в любой точке планеты, однако его навыки больше всего нужны россиянкам. По мнению историка моды, местные девушки мечтают выйти замуж, из-за чего стараются наряжаться и выглядеть презентабельно.

«Мечта каждой — создать семью и обязательно детей при муже или без мужа», — подчеркнул он.

Отметим, что у Васильева есть все необходимое для комфортной жизни во Франции — там у историка моды есть и собственная квартира, и собственный дом.