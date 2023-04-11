$79.50+0.1487.10+0.37

Васильев объяснил, почему он не собирается покидать Россию

2

Историк моды Александр Васильев объяснил, почему не собирается покидать Россию. Как сообщает «Слово и Дело», в интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света» он заявил, что его профессия крайне востребована в стране.

Васильев объяснил, почему он не собирается покидать Россию
© globallookpress.com

Как объяснил Васильев, сам он может жить в любой точке планеты, однако его навыки больше всего нужны россиянкам. По мнению историка моды, местные девушки мечтают выйти замуж, из-за чего стараются наряжаться и выглядеть презентабельно.

«Мечта каждой — создать семью и обязательно детей при муже или без мужа», — подчеркнул он.

Отметим, что у Васильева есть все необходимое для комфортной жизни во Франции — там у историка моды есть и собственная квартира, и собственный дом.

Васильев назвал главный принцип элегантной женщины

В марте Васильев заявлял, что передача «Модный приговор», ведущим которой он является, вернется в эфир. Вместе с тем он не назвал сроков возобновления выпуска шоу.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий