В России за сутки выявили 5932 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

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За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1282 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 9772 пациента, отмечается на портале.