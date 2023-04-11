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1 час назад

В России за сутки выявили 5932 новых случая коронавируса

Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России за сутки выявили 5932 новых случая коронавируса
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва

За указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1282 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 9772 пациента, отмечается на портале.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно сообщил, что количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.

Общество,Михаил Мурашко,Геннадий Онищенко,Российская академия образования,РАН,
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