Пеплопад на Камчатке: последствия извержения вулкана Шивелуч

В ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана закрыла огромная черная туча. На ближайшие к вулкану населенные пункты обрушился сильнейший пеплопад. Об этом сообщает ТАСС.

Высота слоя вулканического пепла в поселке Ключи уже составляет около 8,5 см. По данным вулканологов, такого не видели уже 60 лет.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.