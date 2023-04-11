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Пеплопад на Камчатке: последствия извержения вулкана Шивелуч

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В ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана закрыла огромная черная туча. На ближайшие к вулкану населенные пункты обрушился сильнейший пеплопад. Об этом сообщает ТАСС.

Высота слоя вулканического пепла в поселке Ключи уже составляет около 8,5 см. По данным вулканологов, такого не видели уже 60 лет.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч.

Местные жители публикуют в соцсетях последствия извержения вулкана Шивелуч. Апокалиптические кадры – в галерее «Рамблера».

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