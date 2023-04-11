Санкт-Петербург стал самым популярным туристическим направлением для отдыха на майские праздники. Проживание в гостиницах этого города обошлось гражданам в среднем в 2,6 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Отмечается, что выбор в пользу данного вида размещения сделал каждый пятый пользователь (21%).

Небольшим спросом пользуются апартаменты, хостелы и гостевые дома — их выбрали более 41% граждан. Четверть (27%) решили остановиться в «трешках», чуть меньше (24%) — в «четверках».

На долю Москвы пришлось 13,5% от суммарного количества бронирований гостиниц. В среднем номер обошелся в 1,9 тысячи рублей в сутки. Россияне чаще всего выбирают трехзвездочные гостиницы (37%). Почти столько же делают выбор в пользу отелей категории четыре «звезды». Объекты без звезд и «пятерки» выбрали по 13% граждан.

Доля бронирований в Сочи оценивается в 12,2%. В среднем цена номера составляет 2,2 тысячи рублей в сутки. 39% выбрали размещение в трехзвездочных объектах, четверть — «четверки» и гостевые дома. В пользу отелей с двумя и пятью звездами сделали выбор по 6% туристов.

Калининград выбрали 6,2% путешественников для отдыха на майские праздники. Их траты на проживание обошлись в среднем в 3,8 тысячи рублей. 38% граждан решили остановиться в объектах без звезд. Треть (31%) будут проживать в «трешках», четверть — в «четверках».

За основу был взят период с 28 апреля по 14 мая.