Названа средняя стоимость пасхального кулича в 2023 году

Среднюю стоимость приготовленного в домашних условиях пасхального кулича в беседе с РИАМО назвал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, индекс кулича в этом году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на несколько процентов, со 173,9 до 183,4 рубля.

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Так, сухофрукты, необходимые для приготовления кулича, подорожали на 19,5 процента, молоко — на 12,2 процента, сливочное масло — на десять процентов, мука — на пять процентов. Подешевели на полтора процента при этом только куриные яйца, отметил экономист.