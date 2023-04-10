В Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки социальной сети Twitter, поскольку администрация ресурса до сих пор не удалила 1,3 тысяч запрещенных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — сказали там.

В Роскомнадзоре отметили, что администрация Twitter до сих пор не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов, которые пропагандируют детскую порнографию, наркотики и суицид, а также содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций и фейки о СВО. Все это в ведомстве назвали «противоречащим традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Кроме того в Роскомнадзоре уверены, что граждане РФ не испытывают недостатка в «получении информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам».