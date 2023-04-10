Организаторы раскрыли значение грантового конкурса Росмолодежи

Грантовый конкурс Росмолодежи с 20 марта по 20 апреля 2023 года проводится для вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни.

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В Росмолодежи отметили, что конкурс также предназначен для создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны, при этом подать заявку можно почти на два десятка направлений.

Отмечается, что будет оказана поддержка проектам по самым различным тематикам: образование, экология, творчество, психологическая поддержка, работа с людьми с особыми потребностями и многое другое. Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи проводит много обучающих мероприятий, которые помогают представить свой проект, получить обратную связь от экспертов, правильно зарегистрироваться и заполнить заявку, получить траекторию развития своего проекта, говорится в сообщении на сайте ИРИ.

В Институте развития интернета (ИРИ) отметили, что грантовая поддержка очень важна на начальном этапе развития любого социального проекта, особенно среди молодежи.

Соцреклама ведет на официальную интернет-страницу конкурса, где собрана информация о сроках и сумме, грантовых направлениях, методических рекомендациях для подачи заявки, ее оценке и отчетности, а также мини-гайд по публичной защите проекта. Кампания направлена на привлечение молодых людей к участию в грантовом конкурсе Росмолодежи (возможность выиграть до 1 млн рублей на свой социальный проект). Рекламные баннеры размещены на интернет-ресурсах Яндекса, ВКонтакте, Авито, Rutube, KION, Premier и другие