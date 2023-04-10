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Козловский не заявлен в спектаклях МХТ на ближайшие месяцы

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В пресс-службе МХТ сообщили, что актёр Данила Козловский не участвует в спектакле «Поколение Маугли» в апреле и мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

В театре также отметили, что расписание постановок на последующие месяцы пока не сформировано.

«Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколение Маугли" 16 апреля и 14 мая», – рассказали в театре.

В Госдуме потребовали отменить все спектакли с Данилой Козловским

Напомним, что ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По мнению Бородина, Козловский публично осудил СВО и призывал россиян участвовать в митингах.

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