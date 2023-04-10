В пресс-службе МХТ сообщили, что актёр Данила Козловский не участвует в спектакле «Поколение Маугли» в апреле и мае. Об этом сообщает РИА «Новости».

В театре также отметили, что расписание постановок на последующие месяцы пока не сформировано.

«Данила Козловский не был заявлен в составе "Поколение Маугли" 16 апреля и 14 мая», – рассказали в театре.